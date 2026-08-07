McEwen Mining zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

McEwen Mining hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte McEwen Mining 0,060 USD je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,83 Prozent auf 59,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 46,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at