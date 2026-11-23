McGrath Aktie
WKN DE: A2PGQP / ISIN: AU000000MEA0
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23.11.2026 21:45:02
McGrath RentCorp: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, McGrath RentCorp (NASDAQ:MGRC) announced an increase in its full-year capital expenditure plan to fund expanding demand across its rental divisions. Higher capital spending signals management confidence in multiyear demand from artificial intelligence infrastructure and large commercial construction projects.
Three takeaways from the call highlight where the business is heading.
Demand for specialized testing gear in data centers and semiconductor research is accelerating growth at TRS-RenTelco, the company's technology rental division. That surge expands the addressable market beyond traditional telecommunications testing.
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