McGraw Hill Incorporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A41CV9 / ISIN: US5809071039

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14.11.2026 02:34:02

McGraw Hill: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its fiscal second-quarter 2027 earnings call, held on Nov. 5, 2026, McGraw Hill (NYSE:MH) announced that total first-half revenue reached $1.2 billion, with reoccurring streams making up 71% of sales. High customer retention and subscription-based curriculum licenses give the educational publisher durable revenue visibility while recent debt paydowns reduce balance sheet risk. Three takeaways from the call stand out for long-term investors.

Management connects its curriculum to third-party software through the Model Context Protocol (MCP), a technical standard that links learning content directly to artificial intelligence models. Every user must hold a paid subscription, letting the company license its educational material across digital platforms while maintaining strict access controls.

The higher education business marked 41 consecutive quarters of market share growth, expanding sales even as overall college enrollments fell about 1%. Automatic digital distribution models, like Inclusive Access, now generate 58% of segment revenue, helping professors deliver coursework seamlessly while locking in annual institutional renewals.

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