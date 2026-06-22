McGraw Hill Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41CV9 / ISIN: US5809071039
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22.06.2026 16:23:27
McGraw Hill CEO Buys 22,000 Shares. Is This Bullish for MH Investors?
After a challenging year for shares, the CEO and President of publisher McGraw Hill Inc (NYSE:MH) made a big share purchase, according to recent SEC filings.Philip D. Moyer disclosed an open-market purchase of 22,421 shares of McGraw-Hill on June 15, 2026, for a total consideration of $249,322 according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($11.12); post-transaction value as reported in SEC Form 4 is $5,317,542.72.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu McGraw Hill Incorporation Registered Shs
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10.06.26
|Ausblick: McGraw Hill stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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27.05.26
|Erste Schätzungen: McGraw Hill stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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10.02.26
|Ausblick: McGraw Hill legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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27.01.26
|Erste Schätzungen: McGraw Hill informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)