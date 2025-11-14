McGraw Hill legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

McGraw Hill hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,57 USD gegenüber 0,700 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,82 Prozent auf 669,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 688,6 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at