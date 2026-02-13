McGraw Hill verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

McGraw Hill hat am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 434,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 416,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at