MCH Group | Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR | Beteiligung an ART SG

MCH Group beteiligt sich an neuer Kunstmesse in Singapur

Die MCH Messe Schweiz (Basel) AG, ein Unternehmen der MCH Group AG mit Sitz in Basel/Schweiz, beteiligt sich als Aktionärin mit einem Anteil von 15 % an der Arts Events Singapore Pte. Ltd., der Veranstalterin der neuen Kunstmesse ART SG in Singapur.

Arts Events Singapore Pte. Ltd. beziehungsweise ART SG sind im Besitz der im internationalen Kunstmarkt bekannten Messeunternehmen von Sandy Angus, Tim Etchells und Magnus Renfrew. Die Art SG wird erstmals vom 12. - 15. Januar 2023 im Marina Bay Sands Expo and Convention Centre stattfinden und soll mit rund 100 Galerien zu einer führenden Kunstmesse für zeitgenössische Kunst in Südostasien werden.

"Wir wollen mit der Beteiligung an der ART SG zur weiteren Entwicklung des Kunstmarktes in Südostasien beitragen und unsere Position in diesem geographischen Raum verstärken", sagt Beat Zwahlen, CEO der MCH Group, Veranstalterin der führenden asiatischen Kunstmesse Art Basel in Hong Kong. "Die Beteiligung ist Teil unseres strategischen Gerüsts zur Stärkung unseres Brands Art Basel und unserer Leaderposition im globalen Kunstmessemarkt."









Kontakt für die Medien:

MCH Group AG

Corporate Communications

Christian Jecker

+41 58 206 22 52

christian.jecker@mch-group.com

www.mch-group.com