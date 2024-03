MCH Group | Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR | Jahresabschluss 2023

Jahresabschluss der MCH Group 2023: Weitere Konsolidierung der finanziellen Erholung

Im Geschäftsjahr 2023 konnte die MCH Group ihren Betriebsertrag mit CHF 393.7 Mio. halten. Sie erzielte ein operatives EBITDA von CHF 16.5 Mio., was einer Verbesserung von 18% gegenüber 2022 entspricht.

Allerdings belastet ein negativer Sondereffekt in Form einer einmaligen Rückstellung das Nettoergebnis erheblich. Unter Einbezug des einmaligen Sondereffekts beträgt der Jahresverlust CHF -14.0 Mio. und das bereinigte EBITDA CHF 12.3 Mio. Ohne den negativen Sondereffekt beträgt der Jahresverlust CHF -9.8 Mio.

Dank der frühzeitig durchgeführten Kapitalerhöhung im Herbst 2022 konnte die Anleihe von CHF 100 Mio. im Mai 2023 vollständig zurückbezahlt werden. Dadurch erhöhte sich die Eigenkapitalquote von 25.5% auf 29.4%. Die Gruppe konnte ihre Nettoverschuldung von CHF 84.6 Mio. auf CHF 66.0 Mio. weiter reduzieren. Die liquiden Mittel bleiben mit 65.7 Mio. CHF robust.

Kennzahlen im Überblick

(in Mio. CHF; Zahlen 2022 in Klammern)

Betriebsertrag: 393.7 (394.1)

EBITDA: 12.3 (14.0)

EBITDA ohne einmaligen Sondereffekt: 16.5

Nettoergebnis: -14.0 (-9.3)

Nettoergebnis ohne einmaligen Sondereffekt: -9.8

Eigenkapital: 98.9 (113.3)

Eigenkapitalquote: 29.4% (25.5%)

Flüssige Mittel: 65.7 (151.9)

Nettoverschuldung: 66.0 (84.6)

Ausblick für 2024 und darüber hinaus

Das Management bleibt für 2024 optimistisch und erwartet eine weitere Verbesserung des EBITDA. Am wichtigsten ist, dass die Gruppe alles in ihrer Macht Stehende tun wird, um die Gewinnschwelle zu erreichen und schliesslich wieder profitabel zu werden. Dabei wird der Fokus nicht nur auf Wachstum und Expansion liegen, sondern auch auf Kostendisziplin und -senkung.

Um die langfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu sichern, wurden zwei konzernweite Programme gestartet: eines zur Entwicklung des künftigen Target Operating Model, das andere zur Strukturierung und Straffung der Finanzorganisation einschließlich aller Finanzsysteme.





Über die MCH Group

Die MCH Group mit Hauptsitz in Basel ist ein international tätiges Erlebnismarketing-Unternehmen mit einem umfassenden Dienstleistungsnetzwerk. Sie organisiert rund 30 Community-Plattformen in der Schweiz und im Ausland, darunter die Art Basel, die Swissbau und die Giardina. Der Geschäftsbereich Live Marketing Solutions mit den Marken MCH Global, MC2 und Expomobilia bietet umfassende Erlebnismarketing-Lösungen von der Strategie über die Kreation bis zur Umsetzung. Die MCH Group betreibt zudem das Messe- und Kongresszentrum Basel und die Messe Zürich. Das Unternehmen beschäftigt über 800 Mitarbeitende, rund die Hälfte davon in der Schweiz und in den USA. Im Jahr 2023 erzielt die Gruppe einen konsolidierten Umsatz von CHF 394 Millionen.









