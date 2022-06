MCH Group | Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR | Kapitalerhöhung

Beteiligung des Kantons Basel-Stadt an der geplanten Kapitalerhöhung der MCH Group

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat den Anträgen des Regierungsrats und der Wirtschafts- und Abgabekommission (WAK) zugestimmt, dass sich der Kanton Basel-Stadt mit dem Erwerb neuer Kapitalanteile in der Höhe von bis zu CHF 34 Mio. an der geplanten Kapitalerhöhung der MCH Group beteiligen soll. Zudem soll auf die Rückzahlung des im Jahr 2020 nicht in Eigenkapital gewandelten Restdarlehens von CHF 5.8 Mio. verzichtet werden. Der Entscheid des Kantonsparlaments unterliegt einer 42-tägigen Referendumsfrist.

Unter der Bedingung der Beteiligung des Kantons Basel-Stadt wird sich Lupa Systems – neben dem Kanton Basel-Stadt der zweite Ankeraktionär – im gleichen finanziellen Umfang an der vorgesehenen Kapitalerhöhung beteiligen. Diese soll zudem mit Bezugsrechten für alle Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt werden.

"Der Entscheid des baselstädtischen Parlaments ist ein wichtiger Meilenstein für die Realisierung des erforderlichen finanziellen Massnahmenpakets, mit dem die notwendigen Investitionen für das Wachstum des Unternehmens und die Refinanzierung der Anleihe über CHF 100 Mio. sichergestellt werden können," sagt Verwaltungsratspräsident Andrea Zappia. "Wir freuen uns über die Zustimmung des Grossen Rats und das Bekenntnis zum Messe- und Kongressplatz Basel. Wir werden alles daransetzen, das ausgesprochene Vertrauen in die MCH Group zu rechtfertigen und die Erwartungen der Region Basel zu erfüllen."

Die MCH Group wird die Kapitalerhöhung den Aktionärinnen und Aktionären an einer ausserordentlichen Generalversammlung unterbreiten, wenn der Entscheid des baselstädtischen Parlaments rechtskräftig sein wird. Die konkreten Modalitäten werden in den kommenden Wochen ausgearbeitet.









Kontakt für die Medien:

MCH Group AG

Corporate Communications

Emanuel Kuhn

+41 58 206 22 43

emanuel.kuhn@mch-group.com

www.mch-group.com







