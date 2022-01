MCH Group | Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR | Neue Kunstmesse in Paris

Art Basel erhält den Zuschlag zur Veranstaltung einer neuen Messe in Paris





Die MCH Group AG mit Sitz in Basel/Schweiz gibt bekannt, dass die Art Basel im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung der "Réunion des Musées Nationaux - Grand Palais" vom vergangenen Dezember einen Siebenjahresvertrag für die Durchführung einer neuen Messe für zeitgenössische Kunst in Paris erhalten hat.

Die neue Kunstveranstaltung wird ihre Premiere im Oktober 2022 im temporären "Grand Palais Éphémère" haben, bis die Restaurierung des "Grand Palais” im Jahr 2024 abgeschlossen ist. Gemeinsam mit der "Réunion des Musées Nationaux - Grand Palais" strebt die Art Basel eine Messe an, die ihre Wurzeln im 21. Jahrhundert hat, auf die ganze Stadt ausstrahlt und fest in Paris und seiner Kultur- und Kreativbranche verankert ist.

Die MCH Group beabsichtigt, ein neues französisches Unternehmen zu gründen und ein engagiertes Team vor Ort zu beschäftigen. Dieses wird eine eigene Identität und eine eigene Marke für die Pariser Messe entwickeln.

"In unserer Strategie ist 'City Activation' ein Schlüsselelement," sagt Beat Zwahlen, CEO der MCH Group, "und wir haben gezeigt, dass wir an anderen Standorten erfolgreich Veranstaltungen durchführen können, die eine enorme Wirkung auf die lokale Wirtschaft haben." Andrea Zappia, Verwaltungsratspräsident der MCH Group, betont: "Basel ist und bleibt unsere Heimatbasis, und wir bekennen uns zu 100% zu unseren bestehenden Art Basel Veranstaltungen in Basel, Miami Beach und Hong Kong. Paris hat sich zu einem wichtigen Ziel für die kreativen Szenen entwickelt, und wir freuen uns auf die Gelegenheit, etwas Einzigartiges für den französischen Kunstmarkt und die Kulturbranche aufbauen zu können."







Kontakte

Media Relations:

Emanuel Kuhn

Head of Corporate Communications

+41 58 206 22 43

emanuel.kuhn@mch-group.com

Investor Relations:

Christian Jecker

+ 41 58 206 22 52

christian.jecker@mch-group.com