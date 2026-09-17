MCH Aktie
WKN DE: A0Q16U / ISIN: CH0039542854
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17.09.2026 07:00:05
MCH Group setzt Erfolgskurs mit starkem Halbjahresergebnis fort und steigert die Profitabilität weiter
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MCH Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Ad-hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Basel, 17. September 2026
Die MCH Group erzielte auch im ersten Halbjahr 2026 ein positives Ergebnis. Dies ist das vierte positive Halbjahresergebnis in Folge – trotz eines herausfordernden geopolitischen Umfelds, das sich insbesondere auf die Geschäftstätigkeit im Nahen Osten auswirkte.
Das EBITDA stieg auf CHF 34,3 Millionen, ein Plus von CHF 15,4 Millionen gegenüber der Vorjahresperiode. Der Betriebsertrag erreichte CHF 248,8 Millionen und wuchs damit zweistellig im Jahresvergleich (+12%). Dieses Wachstum ist das Ergebnis eines Halbjahres, das geprägt war vom erfolgreichen Start von Art Basel Qatar sowie der Durchführung wichtiger Veranstaltungen bei den Divisionen Live Marketing Solutions und MCH Exhibitions & Events. Vorangetrieben wurde diese Entwicklung von einer disziplinierten Umsetzung und einer verbesserten operativen Effizienz im gesamten Geschäft der MC Group – eine solide Grundlage für nachhaltige Profitabilität.
Konsolidierte Kennzahlen im Überblick (Vorjahresperiode 2025 in Klammern):
Der Anstieg des Ertrags gegenüber der Vorjahresperiode ist hauptsächlich auf die erste Ausgabe der Art Basel Qatar sowie auf CONEXPO in Las Vegas und Swissbau in Basel zurückzuführen, die allesamt im ersten Halbjahr stattfanden. Auch der im Jahresvergleich günstiger gelegene Termin der CES trug positiv bei. Dem gegenüber standen ein tieferer Ertrag bei expomobilia, negative Währungseffekte sowie die Auswirkungen des Nahostkonflikts.
Solide Leistung in allen Geschäftsbereichen
Auch MCH Exhibitions & Events erzielte eine solide Leistung: Die Swissbau bestätigte ihre Position als grösste Bau- und Immobilienmesse der Schweiz. Der health.tech | global summit feierte im März seine Premiere und brachte rund 6'000 Teilnehmende aus aller Welt nach Basel. Ergänzt wurden diese durch eine anhaltend rege Gastveranstaltungs- und Kongresstätigkeit in Basel und Zürich, darunter die FESSH sowie die erstmalige Durchführung der Microsoft AI Tour in Zürich. Mit der Basilia Jewellery & Watch Fair gaben die MCH Group und Informa Markets die Lancierung einer neuen Branchenmesse für Schmuck und Uhren bekannt, die im Frühjahr 2027 in Basel Premiere feiert – der erste Schritt einer weitreichenden Zusammenarbeit mit Informa Markets.
Die Division Live Marketing Solutions verzeichnete ein starkes erstes Halbjahr mit mehr als 875 realisierten Projekten. MC² unterstützte führende US-Veranstaltungen wie CES und CONEXPO, die beide Rekordbesucherzahlen bestätigten. expomobilia setzte die erstmalige Durchführung von Art Basel Qatar erfolgreich um.
Geopolitischer Gegenwind
Expansion in wachstumsstarke Formate
«Das erste Halbjahr 2026 hat gezeigt, dass die eingeschlagenen Schritte Wirkung zeigen – mit Art Basel Qatar haben wir eine neue Wachstumsregion erschlossen, während unser Geschäft als Ganzes seine Stärke und Widerstandsfähigkeit erneut unter Beweis gestellt hat», sagt Andrea Zappia, Group CEO a.i. und Verwaltungsratspräsident der MCH Group.
Halbjahresbericht 2026: https://www.mch-group.com/de/investoren/berichte
Über die MCH Group
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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|ISIN:
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|2400398
|Ende der Mitteilung
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