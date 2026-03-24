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MCH Group steigert ihre Profitabilität im Jahr 2025



24.03.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Basel, 24. März 2026 Ad-hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR Die MCH Group hat ihre finanzielle Performance im Jahr 2025 weiter verbessert, die Profitabilität gesteigert und gleichzeitig eine positive Cash-Generierung erzielt – trotz eines herausfordernden makroökonomischen Umfelds, geprägt von Wechselkursschwankungen und Marktunsicherheiten. Durch gesteigerte operative Effizienz und die kontinuierliche Weiterentwicklung ihres Portfolios erzielte die Gruppe deutliche Fortschritte bei der Umsetzung ihrer strategischen Prioritäten. Das EBITDA der Gruppe stieg im Jahresvergleich um rund 50 Prozent und spiegelt damit den stärkeren Fokus auf margenstärkere Aktivitäten sowie ein verbessertes Betriebsmodell wider. Die ausgewiesenen Umsätze lagen leicht unter dem Vorjahr, was hauptsächlich auf negative Währungseffekte von CHF 13 Millionen sowie Effekte im Eventzyklus zurückzuführen ist. Zu konstanten Wechselkursen wuchs der Umsatz um 2 Prozent. Kennzahlen 2025 (Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 in Klammern) Betriebsertrag: CHF 429.6 Mio. (CHF 435.7 Mio.)

EBITDA: CHF 51.2 Mio. (CHF 34.5 Mio.)

EBIT: CHF 27.3 MIO. (CHF 14.9 MIO.)

Reingewinn: CHF 18.6 Mio. (CHF 3.0 Mio.)

Netto-Cashflow: CHF 30.4 Mio. (CHF –6.6 Mio.) Der Cashflow ist mit über CHF 30 Millionen klar positiv. Einen wesentlichen Beitrag leistete der Verkauf der Liegenschaft in Effretikon mit einem Mittelzufluss von CHF 14 Millionen. Gleichzeitig erwirtschaftete das operative Kerngeschäft einen Netto-Cashflow von CHF 16 Millionen. Dies trotz gezielter Investitionen in neue Plattformen für 2026 wie den health.tech | global summit und das Futurific Institute. Der Reingewinn lag bei über CHF 18 Millionen, einschliesslich einer Abschreibung von CHF 3 Millionen auf das IP-Asset von Arcual. Art Basel bleibt zentraler Wachstumstreiber Art Basel blieb die wichtigste Ergebnissäule und der zentrale Wachstumstreiber der Gruppe. Mit Art Basel Qatar haben wir unsere globale Präsenz weiter ausgebaut und Zugang zu einer der wichtigsten Wachstumsregionen im internationalen Kunstmarkt geschaffen. Gleichzeitig haben wir das Art Basel Ökosystem gezielt weiterentwickelt: 2025 lancierten wir die Art Basel Awards – eine globale Plattform, die Persönlichkeiten und Institutionen auszeichnet, welche die Zukunft der Kunst prägen. Mit Zero/10 haben wir zudem einen neuen Zugang zur Kunst im digitalen Zeitalter geschaffen. Die erste Umsetzung an der Art Basel Miami Beach stiess auf starke Resonanz und erreichte insbesondere digital affine Zielgruppen. Starke Performance in allen Geschäftsbereichen Art Basel stärkte ihre internationale Präsenz durch neue Initiativen und Marktexpansion.

Exhibitions & Events realisierte zahlreiche Eigen- und Gastveranstaltungen mit über 680’000 Teilnehmenden und leistete einen wichtigen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung sowie zur internationalen Vernetzung von Branchen.

Live Marketing Solutions (LMS) setzte weltweit mehr als 2’300 Projekte und Aktivierungen um, mit besonders starken Ergebnissen in den USA und im Nahen Osten.

Innerhalb von LMS erzielte MCH Global einen Rekordumsatz und wurde im Nahen Osten als «Experiential Agency of the Year» ausgezeichnet.

expomobilia fokussierte sich auf operative Stabilität und die Stärkung ihrer Rolle bei der Umsetzung von Art Basel.

MC² trug wesentlich zur Performance bei und realisierte über 2’000 Projekte für mehr als 290 Marken auf fünf Kontinenten. Andrea Zappia, CEO und Präsident des Verwaltungsrats der MCH Group: «2025 war für die MCH Group ein Jahr der Konsolidierung und des spürbaren Fortschritts. Trotz Marktvolatilität konnten wir unsere Profitabilität verbessern, unsere finanzielle Position stärken und gleichzeitig weiter in neue Plattformen investieren, die unser zukünftiges Wachstum unterstützen.» Ausblick 2026 Für 2026 wird die MCH Group ihre Wachstumsstrategie konsequent weiterverfolgen, ihre internationale Positionierung stärken und ihr Portfolio globaler Plattformen weiter ausbauen. Zu den wichtigsten Meilensteinen gehören: die erste Ausgabe der Art Basel Qatar im Februar 2026 und der Launch des health.tech | global summit in Basel im März 2026 in Partnerschaft mit Bits & Pretzels. Gleichzeitig werden Initiativen wie Zero/10 und die Art Basel Awards weiterentwickelt. Mit dem Projekt Futurific Institute bereitet die MCH Group zudem eine neue globale Veranstaltungsreihe vor, die Zukunftsthemen durch Konferenzen, Challenges und öffentliche Formate sichtbar macht. Der Start ist für 2027 geplant – beginnend in Basel. Zappia: «Unsere Ambition ist es, global relevante Plattformen zu entwickeln und gleichzeitig tief in Basel verwurzelt zu bleiben. Mit unseren Initiativen erweitern wir unser Ökosystem und schaffen neue Räume, in denen Communities, Ideen und Innovation zusammenkommen. Mein besonderer Dank gilt unseren Mitarbeitenden und Partnern, deren Engagement und Kreativität diesen Fortschritt ermöglichen.» Über die MCH Group

Die MCH Group mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) ist ein weltweit tätiges Erlebnismarketing-Unternehmen mit einem umfassenden Dienstleistungs-Netzwerk fu¨r globale Kunden. Zu ihrem Kerngeschäft gehören einzigartige Community-Plattformen wie die Art Basel Shows in Basel, Hong Kong, Paris, Miami Beach und Katar sowie national bedeutende Messen wie die Swissbau und Giardina. Der Bereich Live Marketing Solutions mit den Brands MCH Global, MC² und expomobilia bietet individuelle Erlebnismarketing-Lösungen von der Strategie u¨ber die Kreation bis zur Umsetzung an. Die MCH Group betreibt zudem die Messe und das Congress Center Basel sowie die Messe Zu¨rich. Das Unternehmen beschäftigt u¨ber 800 Mitarbeitende, rund die Hälfte davon in der Schweiz und den USA. Media Contact

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