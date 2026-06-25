MCH Group und Jupiter Festival Miami gehen strategische Partnerschaft ein

Das Jupiter Festival Miami ist ein global ausgerichtetes Branchentreffen für Führungspersönlichkeiten aus den Bereichen Medien, Entertainment und Sport. Die MCH Group bringt ihre Erfahrung im Aufbau internationaler Veranstaltungsplattformen sowie ihr globales Netzwerk ein und unterstützt das Jupiter Festival dabei, sich als zentraler Treffpunkt der globalen Medien-, Content- und Entertainmentbranche zu etablieren. Im Rahmen der Partnerschaft hat die MCH Group eine Beteiligung von 20 Prozent am Jupiter Festival erworben.

Die Premiere findet vom 6. bis 9. Oktober 2026 in Miami, Florida, statt. Als Business-Festival einer neuen Generation verbindet es hochkarätige Insights, kuratiertes Networking und immersive Erlebnisse für konkrete geschäftliche Ergebnisse. Andrea Zappia, Group CEO a.i., MCH Group: «Das Jupiter Festival ist für uns eine optimale Gelegenheit, unsere Expertise im Aufbau internationaler Plattformen einzubringen – in einem Ökosystem, das sich im tiefgreifenden Wandel befindet und einen globalen Treffpunkt benötigt.»

«Eine Plattform mit diesem Anspruch aufzubauen, erfordert Partner, die das zuvor auf höchstem Niveau geleistet haben», sagt William Mellis, CEO und Mitgründer des Jupiter Festival. «Die MCH Group hat einige der bedeutendsten kulturellen und kommerziellen Plattformen der Welt geschaffen und erfolgreich ausgebaut. Ihr Vertrauen in das Jupiter Festival ist eine starke Bestätigung unserer Vision, den globalen Treffpunkt für Content zu schaffen – einen Ort, an dem die Branche zusammenkommt, um Geschäfte zu machen und die Zukunft zu gestalten. Gemeinsam bauen wir etwas auf, das es für die Medien-, Entertainment- und Sportbranche so noch nie gegeben hat.»