MCI Management hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

MCI Management hat am 04.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,62 PLN. Im letzten Jahr hatte MCI Management einen Gewinn von 0,370 PLN je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,7 Millionen PLN – eine Minderung von 31,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,9 Millionen PLN eingefahren.

Redaktion finanzen.at