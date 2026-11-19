MCI Management hat am 17.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,88 PLN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,040 PLN je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 10,5 Millionen PLN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,7 Millionen PLN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at