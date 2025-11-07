MCJ gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MCJ hat am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 33,82 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 30,12 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 52,04 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 45,71 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at