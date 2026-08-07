McKesson: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

McKesson präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,25 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 105,38 Milliarden USD – ein Plus von 7,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem McKesson 97,83 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at