McKesson Aktie
WKN: 893953 / ISIN: US58155Q1031
|
04.11.2026 22:33:10
McKesson Corp. Profit Advances In Q2
(RTTNews) - McKesson Corp. (MCK) announced earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $1.218 billion, or $10.47 per share. This compares with $1.110 billion, or $8.95 per share, last year.
Excluding items, McKesson Corp. reported adjusted earnings of $1.363 billion or $11.68 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.6% to $110.957 billion from $103.150 billion last year.
McKesson Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.218 Bln. vs. $1.110 Bln. last year. -EPS: $10.47 vs. $8.95 last year. -Revenue: $110.957 Bln vs. $103.150 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 45.60 To $ 46.40
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu McKesson Corp.
Analysen zu McKesson Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|McKesson Corp.
|943,20
|-1,50%