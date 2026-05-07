McKesson Aktie
WKN: 893953 / ISIN: US58155Q1031
|
07.05.2026 23:20:46
McKesson Corp. Reveals Increase In Q4 Profit
(RTTNews) - McKesson Corp. (MCK) reported earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $1.68 billion, or $13.78 per share. This compares with $1.26 billion, or $10.06 per share, last year.
Excluding items, McKesson Corp. reported adjusted earnings of $1.43 billion or $11.69 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.0% to $96.29 billion from $90.82 billion last year.
McKesson Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.68 Bln. vs. $1.26 Bln. last year. -EPS: $13.78 vs. $10.06 last year. -Revenue: $96.29 Bln vs. $90.82 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu McKesson Corp.
|
06.05.26
|Ausblick: McKesson gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
04.05.26
|S&P 500-Wert McKesson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McKesson von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
27.04.26
|S&P 500-Wert McKesson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine McKesson-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: McKesson vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
20.04.26
|S&P 500-Titel McKesson-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in McKesson von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
13.04.26