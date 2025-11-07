McKesson präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

McKesson hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,92 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,87 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 103,15 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 93,65 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at