McKesson: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

McKesson präsentierte am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,59 USD. Im Vorjahresviertel hatte McKesson 6,95 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 106,16 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 95,29 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at