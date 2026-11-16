McKinley Acquisition A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

McKinley Acquisition A hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,020 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Redaktion finanzen.at