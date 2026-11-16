McKinley Acquisition A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

McKinley Acquisition A hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde mit 0,02 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,020 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Redaktion finanzen.at