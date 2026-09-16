Ferrari Aktie
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
|
16.09.2026 10:00:04
McLaren to compete against Lamborghini and Ferrari with hybrid SUVs
British sports-car maker is hoping the move will help increase sales and profits and end years of lossesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ferrari N.V.
Analysen zu Ferrari N.V.
|03.09.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Ferrari Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|03.08.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.09.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Ferrari Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|03.08.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.09.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Ferrari Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|03.08.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ferrari N.V.
|352,35
|0,13%