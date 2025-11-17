McLeod Russel India gewährte Anlegern Blick in die Bücher

McLeod Russel India ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat McLeod Russel India die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 2,79 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8,10 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,84 Prozent auf 3,63 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte McLeod Russel India 4,53 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at