McLeod Russel India hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

McLeod Russel India hat am 14.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 3,25 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,79 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,44 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,63 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at