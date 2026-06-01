McLeod Russel India öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

McLeod Russel India lud am 29.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 6,95 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -16,690 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat McLeod Russel India im vergangenen Quartal 1,30 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 21,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte McLeod Russel India 1,65 Milliarden INR umsetzen können.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 11,820 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte McLeod Russel India -18,940 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,54 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 11,73 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at