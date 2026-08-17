McLeod Russel India: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

McLeod Russel India hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

McLeod Russel India hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,28 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,150 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,61 Milliarden INR – ein Plus von 21,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem McLeod Russel India 2,16 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at