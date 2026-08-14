McNally Bharat Engineering vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

McNally Bharat Engineering äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 7,58 INR. Im Vorjahresquartal hatten -69,080 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 150,5 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte McNally Bharat Engineering 149,2 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at