MCNEX gewährte Anlegern Blick in die Bücher

MCNEX hat am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 839,07 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1207,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat MCNEX im vergangenen Quartal 303,49 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MCNEX 347,92 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at