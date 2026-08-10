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10.08.2026 06:31:29
MCNEX gewährte Anlegern Blick in die Bücher
MCNEX äußerte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 45,57 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 798,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 294,67 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 9,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MCNEX 326,42 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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