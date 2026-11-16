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16.11.2026 06:31:29
MCNEX: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
MCNEX hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Es stand ein EPS von 9,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MCNEX noch ein Gewinn pro Aktie von 583,00 KRW in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 311,62 Milliarden KRW – ein Plus von 2,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MCNEX 303,54 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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