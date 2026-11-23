Mcrae Industries A präsentierte am 20.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

Mcrae Industries A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,670 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,26 Prozent auf 29,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,85 USD gegenüber 3,35 USD im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite hat Mcrae Industries A im vergangenen Geschäftsjahr 115,76 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mcrae Industries A 114,86 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at