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17.06.2026 06:31:29
Mcrae Industries A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Mcrae Industries A stellte am 15.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,38 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mcrae Industries A 1,40 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde auf 27,4 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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