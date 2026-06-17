Mcrae Industries A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mcrae Industries A stellte am 15.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,38 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mcrae Industries A 1,40 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 27,4 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at