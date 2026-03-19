Mcrae Industries A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Mcrae Industries A hat am 17.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,42 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 27,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at