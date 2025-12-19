Mcrae Industries A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mcrae Industries A präsentierte in der am 16.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 USD. Im Vorjahresviertel hatte Mcrae Industries A 0,820 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Mcrae Industries A im vergangenen Quartal 31,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mcrae Industries A 28,7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at