Mcrae Industries B hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Mcrae Industries B hat am 15.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mcrae Industries B ein EPS von 1,40 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,18 Prozent auf 27,4 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at