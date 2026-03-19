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19.03.2026 06:31:28
Mcrae Industries B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Mcrae Industries B veröffentlichte am 17.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Mcrae Industries B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 27,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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