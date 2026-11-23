Mcrae Industries B hat am 20.11.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,40 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mcrae Industries B ein EPS von 0,670 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 29,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27,7 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,85 USD. Im letzten Jahr hatte Mcrae Industries B einen Gewinn von 3,35 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Mcrae Industries B 115,76 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,78 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 114,86 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at