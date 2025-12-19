Mcrae Industries B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Mcrae Industries B hat am 16.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,64 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,820 USD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 31,2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mcrae Industries B einen Umsatz von 28,7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at