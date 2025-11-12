MCS Steel hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

MCS Steel stellte am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 THB. Im Vorjahresviertel waren 0,310 THB je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1,31 Milliarden THB – das entspricht einem Zuwachs von 2,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,28 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at