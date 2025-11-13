MCS Steel präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MCS Steel lud am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 0,49 THB gegenüber 0,310 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,31 Milliarden THB, während im Vorjahreszeitraum 1,28 Milliarden THB ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at