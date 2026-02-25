MCS Steel stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MCS Steel hat am 23.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,55 THB ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,720 THB je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MCS Steel in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 36,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,15 Milliarden THB im Vergleich zu 1,80 Milliarden THB im Vorjahresquartal.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2,01 THB gegenüber 1,42 THB je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 5,19 Milliarden THB – das entspricht einem Abschlag von 7,52 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5,61 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at