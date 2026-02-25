|
25.02.2026 06:31:29
MCS Steel veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
MCS Steel ließ sich am 23.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MCS Steel die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,720 THB erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig standen 1,15 Milliarden THB in den Büchern – ein Minus von 36,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MCS Steel 1,80 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,01 THB ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,42 THB erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat MCS Steel 5,19 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,52 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 5,61 Milliarden THB umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.