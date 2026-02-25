MCS Steel veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

MCS Steel ließ sich am 23.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MCS Steel die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,720 THB erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 1,15 Milliarden THB in den Büchern – ein Minus von 36,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MCS Steel 1,80 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2,01 THB ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,42 THB erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat MCS Steel 5,19 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,52 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 5,61 Milliarden THB umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at