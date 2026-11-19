MCS Steel präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 THB, nach 0,490 THB im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 56,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,05 Milliarden THB, während im Vorjahreszeitraum 1,31 Milliarden THB ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at