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13.08.2026 06:31:29
MCS Steel: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
MCS Steel hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0,32 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MCS Steel 0,500 THB je Aktie eingenommen.
Mit einem Umsatz von 1,20 Milliarden THB, gegenüber 1,33 Milliarden THB im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,50 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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