MDA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MDA hat am 04.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,210 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 499,1 Millionen CAD – ein Plus von 44,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MDA 346,6 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,870 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,660 CAD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 1,63 Milliarden CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte MDA 1,08 Milliarden CAD umgesetzt.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,44 CAD sowie einen Umsatz von 1,60 Milliarden CAD belaufen.

Redaktion finanzen.at