MDA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

MDA hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,19 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MDA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,250 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 45,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 282,4 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 409,8 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at