MDAX aktuell: Anleger lassen MDAX zum Handelsende steigen

Zum Handelsende wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Der MDAX gewann im XETRA-Handel zum Handelsende 0,70 Prozent auf 32 815,19 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 381,886 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,016 Prozent höher bei 32 591,72 Punkten, nach 32 586,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 32 825,25 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 32 570,68 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der MDAX bereits um 0,535 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, betrug der MDAX-Kurs 31 365,17 Punkte. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, wurde der MDAX auf 29 481,75 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 17.06.2025, wurde der MDAX mit 29 720,25 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,92 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26 803,25 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell AUTO1 (+ 8,35 Prozent auf 25,44 EUR), Nordex (+ 6,82 Prozent auf 43,20 EUR), AIXTRON SE (+ 6,72 Prozent auf 60,00 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5,22 Prozent auf 64,45 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 4,97 Prozent auf 76,00 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen United Internet (-3,52 Prozent auf 24,64 EUR), Schaeffler (-3,23 Prozent auf 9,29 EUR), TRATON (-2,87 Prozent auf 33,90 EUR), CTS Eventim (-2,10 Prozent auf 53,55 EUR) und Aroundtown SA (-2,02 Prozent auf 2,32 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6 625 330 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 42,580 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,11 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,89 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at