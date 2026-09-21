Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|Kursentwicklung im Fokus
|
21.09.2026 12:26:51
MDAX aktuell: Börsianer lassen MDAX mittags steigen
Am Montag notiert der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,36 Prozent fester bei 31 195,02 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 348,635 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,574 Prozent höher bei 31 262,24 Punkten in den Handel, nach 31 083,97 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 31 050,71 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31 295,21 Punkten erreichte.
MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 21.08.2026, einen Stand von 32 110,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 32 638,42 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wurde der MDAX auf 30 195,88 Punkte taxiert.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,695 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die Tops und Flops im MDAX
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Siltronic (+ 5,20 Prozent auf 80,95 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,85 Prozent auf 71,35 EUR), AIXTRON SE (+ 4,74 Prozent auf 36,48 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,41 Prozent auf 146,80 EUR) und JENOPTIK (+ 2,78 Prozent auf 40,64 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Porsche Automobil (-3,45 Prozent auf 27,44 EUR), AUTO1 (-2,24 Prozent auf 18,32 EUR), thyssenkrupp (-2,07 Prozent auf 14,88 EUR), AUMOVIO (-1,81 Prozent auf 35,30 EUR) und Bilfinger SE (-1,74 Prozent auf 56,40 EUR).
MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 636 940 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 40,813 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der MDAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,19 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,44 Prozent bei der freenet-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Elmos Semiconductor
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX liegt mittags im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|MDAX aktuell: Börsianer lassen MDAX mittags steigen (finanzen.at)
|
10:03
|TecDAX-Wert Elmos Semiconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Elmos Semiconductor von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:28
|XETRA-Handel: MDAX zum Start des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17.09.26
|EQS-News: Elmos Semiconductor SE sichert sich zusätzliche Wafer-Kapazitäten in Dortmund (EQS Group)
|
17.09.26
|EQS-News: Elmos Semiconductor SE secures additional wafer capacity in Dortmund (EQS Group)
|
17.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX beendet den Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Elmos Semiconductor
|10:52
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|05.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|10:52
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|05.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|10:52
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|05.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|29.06.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|36,63
|5,50%
|AUMOVIO
|35,15
|-2,09%
|AUTO1
|18,33
|-1,66%
|Bilfinger SE
|56,50
|-1,48%
|Elmos Semiconductor
|147,40
|5,14%
|freenet AG
|24,34
|1,08%
|JENOPTIK AG
|40,90
|3,75%
|Lufthansa AG
|7,66
|0,95%
|Porsche Automobil Holding SE
|27,62
|-1,67%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|45,49
|-1,13%
|Siltronic AG
|80,90
|5,13%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|71,70
|5,36%
|thyssenkrupp AG
|14,99
|-2,09%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 237,29
|0,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: ATX fester -- DAX leitet Erholungskurs ein -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigt sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnet ebenfalls Stabilisierungstendenzen und legt zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.