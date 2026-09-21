Elmos Semiconductor Aktie

Elmos Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung im Fokus 21.09.2026 12:26:51

MDAX aktuell: Börsianer lassen MDAX mittags steigen

MDAX aktuell: Börsianer lassen MDAX mittags steigen

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Am Montag notiert der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,36 Prozent fester bei 31 195,02 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 348,635 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,574 Prozent höher bei 31 262,24 Punkten in den Handel, nach 31 083,97 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 31 050,71 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31 295,21 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 21.08.2026, einen Stand von 32 110,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 32 638,42 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wurde der MDAX auf 30 195,88 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,695 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Siltronic (+ 5,20 Prozent auf 80,95 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,85 Prozent auf 71,35 EUR), AIXTRON SE (+ 4,74 Prozent auf 36,48 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,41 Prozent auf 146,80 EUR) und JENOPTIK (+ 2,78 Prozent auf 40,64 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Porsche Automobil (-3,45 Prozent auf 27,44 EUR), AUTO1 (-2,24 Prozent auf 18,32 EUR), thyssenkrupp (-2,07 Prozent auf 14,88 EUR), AUMOVIO (-1,81 Prozent auf 35,30 EUR) und Bilfinger SE (-1,74 Prozent auf 56,40 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 636 940 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 40,813 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,19 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,44 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Elmos Semiconductor

mehr Nachrichten

Analysen zu Elmos Semiconductor

mehr Analysen
10:52 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
18.09.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
05.08.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
10.07.26 Elmos Semiconductor Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 36,63 5,50% AIXTRON SE
AUMOVIO 35,15 -2,09% AUMOVIO
AUTO1 18,33 -1,66% AUTO1
Bilfinger SE 56,50 -1,48% Bilfinger SE
Elmos Semiconductor 147,40 5,14% Elmos Semiconductor
freenet AG 24,34 1,08% freenet AG
JENOPTIK AG 40,90 3,75% JENOPTIK AG
Lufthansa AG 7,66 0,95% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 27,62 -1,67% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 45,49 -1,13% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Siltronic AG 80,90 5,13% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 71,70 5,36% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 14,99 -2,09% thyssenkrupp AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 237,29 0,49%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise gehen weiter zurück: ATX fester -- DAX leitet Erholungskurs ein -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigt sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnet ebenfalls Stabilisierungstendenzen und legt zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen