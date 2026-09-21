MDAX aktuell: Börsianer lassen MDAX mittags steigen

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Am Montag notiert der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,36 Prozent fester bei 31 195,02 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 348,635 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,574 Prozent höher bei 31 262,24 Punkten in den Handel, nach 31 083,97 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 31 050,71 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31 295,21 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 21.08.2026, einen Stand von 32 110,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 32 638,42 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wurde der MDAX auf 30 195,88 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,695 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Siltronic (+ 5,20 Prozent auf 80,95 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,85 Prozent auf 71,35 EUR), AIXTRON SE (+ 4,74 Prozent auf 36,48 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,41 Prozent auf 146,80 EUR) und JENOPTIK (+ 2,78 Prozent auf 40,64 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Porsche Automobil (-3,45 Prozent auf 27,44 EUR), AUTO1 (-2,24 Prozent auf 18,32 EUR), thyssenkrupp (-2,07 Prozent auf 14,88 EUR), AUMOVIO (-1,81 Prozent auf 35,30 EUR) und Bilfinger SE (-1,74 Prozent auf 56,40 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 636 940 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 40,813 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,19 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,44 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at